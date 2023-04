Teri Gender Bender libera dos nuevos videos en vivo

Como te lo informamos hace una semana, este año Teri Gender Bender tiene varias sorpresas bajo la manga, comenzando por una serie de videos de viejas presentaciones que estará lanzando a través de su canal de YouTube. Este proyecto arrancó con la versión en vivo de “Action” y ya se liberaron dos entregas más.

Ahora fue el turno de “Get your money straight with me”, grabada desde un show que la cantautora dio en octubre de 2022 en el Royal Oak Music Theatre, y “córtate el pelo”, que es extracto de su concierto de año pasado en el Hollywood Palladium en Los Ángeles. Ambas versiones en vivo ya puedes checarlas a continuación:

Además de esta serie de vídeos en vivo, que por cierto durará hasta finales de mes, Teri Gender Bender también planea lanzar música fresca en los próximos días, así que te recomendamos mantenerte al pendiente de sus redes sociales.