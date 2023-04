Teri Gender Bender estrena versión en vivo de “Action”

La cantante y guitarrista de Le Butcherettes y Bosnian Rainbows está próxima a lanzar un nuevo sencillo que se titulará “Like no one else” junto con un par de sorpresas más. Sin embargo, previo a esto, Teri Gender Bendercompartirá una serie de vídeos en vivo a través de su canal de YouTube.

Este proyecto arrancó el día de hoy con “Action”, tema que originalmente fue lanzado en 2022 dentro del EP leaving her to be was just not an option. Teri Gender Bender se ha caracterizado por su euforia y potencia sobre el escenario y esto mismo se refleja en este primer video, el cual se desprende de un show que dio en septiembre del año pasado en el Metropolitan Opera House de Philadelphia. Así que si aún no has experimentado el fuego que libera Teri en sus shows, esta es una muy buena referencia.

A lo largo de abril, Teri Gender Bender estará compartiendo más versiones en vivo de algunas de sus canciones más queridas. Además, como te lo mencionamos arriba, se espera que el 14 de este mismo mes se libere su nuevo sencillo con su respectivo videoclip.

Por ahora, échale un vistazo a esta versión de “Action” y recuerda mantenerte al pendiente de nuestro sitio y las redes sociales dela cantante, que más sorpresas están por llegar.

Foto de portada tomada del Instagram de la cantante.