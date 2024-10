Teresa Serrano en el MARCO

La muestra que lleva por nombre Mírame, te veré de vuelta, de la artista Teresa Serrano reúne más de 70 piezas creadas durante cuatro décadas. El trabajo conceptual de la artista es autobiográfico. Cercana al cine desde su infancia, en su obra explora la imagen en movimiento y temas como la migración, los derechos de la mujer, incluso la problemática alrededor del narcotráfico. Con esta muestra el MARCO reconoce la incansable labor de esta creadora.

Los ejes de la expo van de: Desplazamientos, Poder, Temores y obsesiones, y Aceptación. Entre las piezas que podrás ver se encuentran: 52 semanas, 52 años (52 weeks, 52 years), El pasto es siempre más verde al otro lado de la cerca, Techo de Cristal (Glass Ceiling), Cuatro propio (A room of her own), MM (Mujer Maravilla) (WW [Wonder Woman]) y más.

Teresa Serrano. Mírame, te veré de vuelta podrás visitarla desde hoy hasta febrero, en el MARCO, Juan Zuazua, Padre Raymundo Jardón y, Centro, Macroplaza, Monterrey, N.L.