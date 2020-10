Tenacious D creó su propia versión de “Time Warp”, el tema principal del clásico The Rocky Horror Picture Show, para el que además contaron con un elenco de lujo.

Entre los invitados especiales que tuvieron para este cover se encuentra Phoebe Bridgers, Karen O, Ezra Miller, la senadora Elizabeth Warren, el candidato presidencial demócrata Pete Buttigieg y Jamie Lee Curtis. Así como también hace aparición la mismísima Susan Sarandon, protagonista de The Rocky Horror Picture Show.

El principal fin del cover de Tenacious D es recaudar fondos y apoyar a Rock The Vote previo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las cuales se realizarán el próximo 3 de noviembre. Además de que fue como un tipo de reemplazo de la gira que Jack Black y Kyle Gass planeaban hacer por nuestro país vecino durante los tiempos de elecciones.

Y en un comunicado, comentaron: “Para The D hay un mensaje particular en poner las manos en sus caderas: La importancia de saltar hacia la izquierda y NO hacia la derecha cuando se trata de rockear la votación el 3 de noviembre.”

Te dejamos a continuación el video que hizo Tenacious D para su versión de “Time Warp”: