Jasmine Golestaneh (voz) y Eddie Cooper (guitarra, programación, teclados, bajo) regresan después de un silencio discográfico de tres años con New meaning (Dais Records, 2022), nuevo trabajo de estudio con el que dan seguimiento a su aclamado Private life (Dais Records) con la particularidad de centrarse en una faceta nueva en cuestión de producción y arreglos vocales, pues se muestran más maduros e introspectivos. La siguiente es una conversación mantenida con el dúo respecto a éste y otros tópicos.

TXT:: Joel Rodríguez

Me gusta el hecho de que con su cuarto disco siguen replanteándose su sonido. New meaning los sitúa dentro de un espectro más glacial y sintético, en el mejor sentido.

Jasmine. Gran parte se hizo durante la pandemia, de forma muy centrada en un periodo más corto del habitual, nos alineamos con ideas y sentimientos muy específicos que ejecutamos sin distracciones para profundizar en nuestro proceso creativo, lo cual nos ayudo a consolidar mejor el sonido.

Eddie. Me gusta lo que mencionas del aspecto glacial y sintético. Decidimos hacerlo así para crear contrastes con otros elementos más cálidos y precisar los sonidos en cada canción; por ejemplo, mezclar el bajo analógicamente con tonos más cálidos al lado de la melodía principal, que es más bien glacial, ayuda a mantener las cosas centradas.

¿Sería entonces un disco pandémico con elementos atemporales?

Jasmine. Quiero que encaje en cualquier momento y con cualquier persona que esté viviendo la vida y que esté dispuesta a escuchar algo con personalidad y que pueda sacar algo de ello. El disco va más allá de las circunstancias, explora los diferentes significados que podría tener la vida, lo cual puedes asociar a cualquier momento de la existencia; aunque se concibió en un periodo de crisis y nos centramos más en eso, es relevante tener presentes dichas ideas.

Eddie. Atravesamos un periodo en el cual el mundo entero vivió lo mismo con la pandemia, y aunque no lo parezca ha pasado mucho tiempo ya. Claro que seguimos lidiando con ello, pero la gente ha retomado el ritmo de sus vidas. En lo particular, siento como si ese momento especifico estuviera encapsulado.

¿Cómo lidiaron con la parte de producir el disco completamente por su cuenta?

Eddie. Lo más difícil fue ser eficientes y sueltos en la composición, porque todo el proceso fue simultáneo; no fue sólo sacar unas cuantas melodías y listo, teníamos que terminar las canciones en tiempo, lo cual fue genial, porque hicimos todo el proceso en conjunto y exactamente como queríamos.

Jasmine. La ventaja de hacerlo por nuestra cuenta es que tuvimos control total del sonido y la visión artística, por lo que el resultado final fue lo que siempre tuvimos en mente. Al trabajar con alguien más existen distintas posibilidades. Es decir, se eleva la expectativa o se lleva en dirección opuesta (lo que no es muy honesto). Hicimos un disco auténtico, con sus elementos en los lugares adecuados.

Impera la introspección en New meaning, comenzando por la portada, la cual muestra una escalera que no conduce a ningún lado…

Jasmine. La mezcla de colores es hermosa y sublime y aunque en teoría no hay nada, hay un gran elemento existencial potencialmente destructivo y salvaje que, de algún modo, se encuentra en nuestro sonido. También hay cierto optimismo, eso crea nuevas posibilidades para lo inesperado, que puede resultar mejor de lo que uno se imagina. La escalera que mencionas en realidad te lleva a una hoja en blanco, para que sea lo que tu quieras.

Eddie. Para mí es como ver secuelas, como si algo hubiera sucedido ahí, entre turbio y pacífico. En ese sentido, la mayor parte del álbum habla sobre pérdida y tristeza; documenta una forma de conseguir nuevos significados desde los cambios.

Me parece que “Carried away” tiene una conexión perfecta entre la innovación de producción en el track vocal y la transgresión del post-punk más clásico.

Eddie. En realidad fue una canción difícil de terminar, la producción es bastante gruesa, en lugar de grabar todo por separado lo apilamos dentro de una especie de espectro único, lo que nos permitió llegar a un sonido medio crujiente con paneos medio shoegaze, incluso en la voz. Al escucharla es como si básicamente fuera un único sonido, lo cual está muy cool.

De algún modo los percibo como uno de los grupos destacados de la segunda generación del revival post-punk, ¿creen que New meaning sea el paso definitivo para consagrarse en dicha escena?

Jasmine. Eso está completamente fuera de nuestro control. Para nosotros es muy importante que cuando escribimos canciones todo venga del lugar más honesto y que al mismo tiempo nos haga sentir vivos para, desde ahí, la gente haga lo que le parezca más adecuado con ello. Creo que lo más importante es que no nos hemos vendido ante ninguna moda específica o género; lo nuestros es más como un documento real del lugar en el que estamos de forma creativa.

Eddie. Entiendo por qué lo dices, pero en nuestro caso no fue intencional, nuestras elecciones musicales y de imagen siempre han sido instintivas. No tenemos el control de que pueda o no conectar con alguien y eso es lo más emocionante: ver de qué forma puedes llegara tantas personas, géneros, escenas y demás.