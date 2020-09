Tekashi 6ix9ine no ha dejado de dar de que hablar en los últimos meses. Y recientemente el rapero declaró que no hay ninguna diferencia entre él y Tupac Shakur.

El intérprete de GOOBA finalmente dio su primera entrevista tras su salida de prisión. Y durante esta plática que tuvo con The New York Times, 6ix9ine habló sobre cómo él mismo se ve como el mismo tipo de artista que fue el fallecido Tupac Shakur.

Todo surgió después de que le pidieran que comentara sobre la opinión qué hay de que no merece ser una figura pública o tener fama. Esto basándose en el pasado abusivo que ha tenido Tekashi 6ix9ine (en 2015 Tekashi grabó a una menor de edad durante un acto sexual).

A lo que el rapero respondió:

No, no es así. Tupac Shakur fue condenado por violación. ¿Tupac Shakur es amado u odiado? Amado. ¿Cuál es la diferencia entre Tupac Shakur y yo? Nunca me acusaron de violación, nunca.