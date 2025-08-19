Teethe: grandeza y vigencia del slowcore

En el slowcore hay tensión… en el slowcore hay emoción… en el slowcore hay contención… en el slowcore hay sentimentalidad… Teethe, una banda texana, hace todavía más grande al slowcore y lo mantiene como una expresión vivísima y conmovedora.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

Ya sin un referente de visos históricos como Low, es turno de una nueva generación para dejarse ir sobre el slowcore, inyectarle nuevos bríos y buscarle nuevas posibilidades estéticas… debemos agradecer que Teethe así lo han comprendido.

Se trata de un cuarteto que debutó hace 5 años con un álbum epónimo sobre el que volcaron el rodaje que ya traían de otras bandas; es así como Boone Patrello (Dead Sullivan), Graham Robinson (MAK KEE OH), Madeline Dowd (CRisman) y Jordan Garret (Hat Hair) están de regreso con un impecable Magic Of The Sale.

Tras un breve y delicado comienzo con “Tires & Bookmarks”, nos encontramos con el tema titular que es una maravilla; “Magic Of The Sale”-la canción- posee unas guitarras de ensueño y una sedosidad que nos hace acordar del sonido 4AD y más por una etérea voz femenina que la conduce… 3 minutos y 48 segundos de total ensueño.

Hay que decir que nos encontramos ante un disco que ofrece 14 canciones -¡que generosos!- en las que la melancolía se mezcla con una un deseo de resistir ante los diferentes avatares de la existencia… en ese sentido marchan canciones como “Push You Forever” y “Hate Ggodbyes”.

Magic Of The Sale ha sido autoproducido con muy tino y además el grupo tomó la decisión de convocar a un grupo importante de colaboradores, entre los que se encuentran Xandy Chelmis, MJ Lenderman, Charlie Martin y Logan Hornyak, aunque luego no han precisado el crédito correspondiente por canción.

Teeth son una banda a la que le gusta la discresión… dejan que la música se exprese por ellos; tienen de su lado a una obra notable que les está abriendo de inmediato nuevos caminos… ya forman parte del Pitchfork Music Festival de Londres y en el otoño iniciarán una intensa gira.

Teeth engrandecen la historia del slowcore… contribuyen a su vigencia y nos conmueven con una valiosa y conmovedora colección de canciones… un logro no menor que nos pone a viajar.

