El músico basado en Detroit, Theo Parrish, adelanta los detalles de su nuevo álbum, Wuddajiun. Ocho tracks que se publicarán este viernes 18 de septiembre en Sound Signature, disquera que en el pasado Festival Bahidorá se presentó el día de su apertura con el propio Theo Parrish más Marcellus Pittman y Nicole Misha.

Su anterior LP, American Intelligence , es del 2014, los fans de Parrish están expectantes. Parrish no ha dejado de publicar EPs, el último This Is For You, un single grabado junto a la vocalista Maurissa Rose que también se incluye en este nuevo álbum.

Por lo que podemos oír en el adelanto mucho house de alma soul y mind techno propio de la gran capital mundial del género, Detroit.