El Tecate Emblema está más que listo para hacer estremecer la Ciudad de México con una peculiar curaduría musical.

El día de hoy el festival chilango nos sorprendió con el anuncio de que ya tiene line up para su primera edición con talento para todo tipo de gustos. De inicio, el evento presenta como headliners a la mítica boy band Backstreet Boys, Gwen Stefani, Kali Uchis y The Kid Laroi.

Complementando la lista de artistas se encuentra Bratty, Sebastián Yatra, Danna Paola, Morat, Sech, Diplo, Galantis, Chvrches y Carly Rae Jepsen. El line up completo lo puedes checar a continuación:

El Tecate Emblema tendrá lugar el 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La preventa de boletos Citibanamex se llevará a cabo el 1 y 2 de febrero, mientras que la venta general comenzará el 3 del mismo mes a través de la red Ticketmaster.

Originalmente, el festival iba a debutar en 2020 con Twenty One Pilots, Gwen Stefani, Maná, Empire Of The Sun, Carly Rae Jepsen y más, dentro de su cartel. Sin embargo, por la llegada de la pandemia el Tecate Emblema tuvo que suspenderse.

Fotos de portada vía Facebook Kali Uchis / Facebook Backstreet Boys / Facebook Sebastián Yatra.