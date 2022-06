Tras un período en pausa por la pandemia, este año el Tecate Bajío volverá a estremecer León, Guanajuato.

Hace algunas semanas se anunció que esta nueva edición del festival se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2022 y aunque los organizadores no han compartido oficialmente el cartel, esta mañana The Cardigans lo filtraron, confirmando así su participación en el evento y su regreso a tierras mexas.

Además de la agrupación sueca, el line up de la cuarta entrega del Tecate Bajío incluye a The Rasmus y una gran variedad de talento mexicano como Zoé, Bratty, Carla Morrison, Fobia, Little Jesus, Panteón Rococó y Plastilina Mosh. A continuación te dejamos el cartel completo:

Pero, la fiesta no será exclusivamente musical, ya que el festival también contará con shows de stand-up. Entre los comediantes que se encargarán de sacarnos un par de carcajadas están Isabel Fernández, Alex Quiroz y Diente D’Oro.

La preventa Citibanamex del Tecate Bajío 2022 se realizará los días 4 y 5 de julio, mientras que la venta general arrancará al día siguiente a través de la red de Ticketmaster. De igual forma, mantente al pendiente de las redes sociales del evento, que pronto se compartirán más detalles.

Fotos de portada vía Facebook The Cardigans / The Rasmus.

