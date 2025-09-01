Teatro Petra función inaugural FITU 32

El Festival Internacional de Teatro Universitario, FITU, llega a su edición 32 y presenta a la compañía colombiana Teatro Petra con la obra Historia de una Oveja, escrita y dirigida por el dramaturgo Fabio Rubiano, una pieza y una compañia con la fuerza del teatro político y humor irónico.

Historia de una Oveja aborda el desplazamiento forzado que viven los habitantes de la Vereda del Santo José, es una metáfora de las migraciones, el desarraigo y la búsqueda de un nuevo lugar para habitar.

Fundado en 1985, Teatro Petra es una de las agrupaciones más influyentes de la escena contemporánea iberoamericana. Bajo la dirección de Rubiano y Marcela Valencia, ha participado en más de 35 festivales internacionales y desarrollado una dramaturgia crítica que aborda la violencia, la desigualdad y las tensiones sociales desde la ironía y la colectividad.

La inauguración del FITU 32 con la presentación de Teatro Petra será el jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Habrá una segunda presentación de Historia de una Oveja el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas.

Centro Cultural Universitario Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, CDMX.