Revista Marvin

Enlaces rápidos

Agenda

Teatro Petra función inaugural FITU 32

/
Agenda
320,064
Teatro Petra función inaugural FITU 32

El referente del teatro iberoamericano es el encargado de abrir el Festival Internacional de Teatro Universitario.

El Festival Internacional de Teatro Universitario, FITU, llega a su edición 32 y presenta a la compañía colombiana Teatro Petra con la obra Historia de una Oveja, escrita y dirigida por el dramaturgo Fabio Rubiano, una pieza y una compañia con la fuerza del teatro político y humor irónico.

Historia de una Oveja aborda el desplazamiento forzado que viven los habitantes de la Vereda del Santo José, es una metáfora de las migraciones, el desarraigo y la búsqueda de un nuevo lugar para habitar.

Fundado en 1985, Teatro Petra es una de las agrupaciones más influyentes de la escena contemporánea iberoamericana. Bajo la dirección de Rubiano y Marcela Valencia, ha participado en más de 35 festivales internacionales y desarrollado una dramaturgia crítica que aborda la violencia, la desigualdad y las tensiones sociales desde la ironía y la colectividad.

La inauguración del FITU 32 con la presentación de Teatro Petra será el jueves 4 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. Habrá una segunda presentación de Historia de una Oveja el viernes 5 de septiembre a las 20:00 horas.

Centro Cultural Universitario Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán, CDMX.

Oveja1

Oveha 2
Ecard vertical
Oscar G. Hernández

Oscar G. Hernández

Hurgando y exhibiendo la médula de la narrativa gráfica, venga de dónde venga, sigue creyendo que lo único que salva a este pinche mundo pandémico es la cultura y el arte; el amor qué. Entre otras cosas, escribe sobre dibujos que hablan y mucho más. oscarghx@marvin.com.mx

    Relacionadas

    ilegales-jorge-martinez-entrevista-joven-y-arrogante

    Ilegales: “La ira es una perra a la que no hay que oír ladrar”

    Alejandro González Castillo

    Performance y Concierto en Feria Material

    Performance y Concierto en Feria Material

    Oscar G. Hernández

    Carlos Uzcanga y el Observatorio de Arte

    Carlos Uzcanga y el Observatorio de Arte

    Staff

    sociedad-del-estruendo-arboles-mentirosos-toluca

    Sociedad del Estruendo: Puertas abiertas a las actividades ruidosas y poco ortodoxas

    David Cortés

    Emilio Carballido por la compañía francesa Catherine Delattres

    Emilio Carballido por la compañía francesa Catherine Delattres

    Oscar G. Hernández

    Auditorio BB