Tears For Fears han hablado abiertamente sobre su ausencia en el famoso concierto Live Aid de 1985.

Por si no lo sabías, el dúo era una de las bandas confirmadas para participar en el evento benéfico que tuvo lugar en Londres el 13 de julio de 1985, mismo que se convertiría en el show más emblemático de la historia del rock. Sin embargo, los intérpretes de “Everybody wants to rule the world” nunca aparecieron.

A más de tres décadas del suceso, Tears For Fears han revelado la razón por la cual decidieron no presentarse en el mítico concierto, señalando que, de inicio, el organizador del Live Aid, Bob Geldof, confirmó su actuación sin siquiera haberles avisado.

“Inicialmente estaba enojado porque Bob había anunciado que lo haríamos sin siquiera preguntarnos y nos agarraba en medio de una gira de un año. Era la primera semana libre que teníamos”, dijo Curt Smith durante una reciente entrevista con NME.

“Después nos besamos y reconciliamos con Bob e hicimos para él ‘Everybody wants to run the world’ [para Sport Aid]. No imaginamos que, de alguna forma, no presentarnos afectaría la cantidad de dinero que ellos estaban recaudando; así que sólo no lo hicimos para poder tener ese descanso”, agregó.

Y al ser cuestionados sobre si se arrepentían, Tears For Fears contentó: “No, porque estábamos cansados. Me di cuenta de que nos retiramos de su gran evento y algo divertido fue que mientras estaba sucediendo, nosotros estábamos en Hawái y una banda de covers estaba tocando ‘Everybody rules the world’ en un pequeño bar. Y yo pensé ‘¿esto o Live Aid? ¡No sé!’. Simplemente, Live Aid fue en un mal momento para nosotros”.

