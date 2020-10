A pesar de su lanzamiento hace 12 años, Valve ha actualizado el shooter multijugador “Team Fortress 2” con una nueva actualización temática de Halloween.

El último conjunto de inclusiones proviene de la comunidad del juego, que ha seguido apoyándolo más de una década después. Se llama “Scream Fortress XII” y sigue la tradición anual de añadir temas de Halloween. La actualización está disponible ahora y se llevará a cabo hasta el 7 de noviembre.

En la última versión, la inclusión principal son cuatro nuevos mapas, todos basados en la espeluznante temporada. Los mapas incluidos son Megalo, Bloodwater, Hassle Castle y Moldergrove. También se ha añadido un caso de ganancia inesperada malvada, que contiene 22 artículos cosméticos, una oportunidad de recibir uno de los 6 nuevos artículos restringidos de Halloween creados por la comunidad o una nueva burla. También se han añadido 19 nuevos efectos comunitarios y 15 nuevas pinturas de guerra comunitarias.

También se han añadido nuevos contratos de Halloween para el Equipo Fortaleza 2. Las Gárgolas del Alma del evento del año pasado también hacen su aparición y encargan a los jugadores que eliminen enemigos, completen los objetivos del mapa y recojan las Gárgolas del Alma que se desplacen por el mapa. Al nivelarlas, los jugadores recibirán recompensas únicas.

También se han hecho correcciones generales de errores y ajustes en el juego.

La nueva actualización de “Team Fortress 2” ya está demostrando ser popular entre la comunidad, ya que el consultor de deportes y conocedor de la materia Rob Breslau reveló en Twitter que el juego ha visto su mayor pico de jugadores desde 2012.

Team Fortress 2 reached its highest player peak ever (since 2012) with today's new major update from Valve, 13 years after release. the TF2 community is still very much alive, if only Valve would treat it as such pic.twitter.com/jYDzWZ17Ld

— Rod Breslau (@Slasher) October 2, 2020