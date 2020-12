Definitivamente no hay nada que detenga a Taylor Swift y es que después del gran lanzamiento de Folklore hace unos meses, la cantante ya está lista para presentar un nuevo álbum titulado Evermore.

Este material Swift lo ha descrito como “el hermano de Folklore” y según anunció en redes sociales, llegará hoy mismo a la media noche. Además de que junto con él también se estrenará el videoclip de “Willow” a través de YouTube, en donde la cantante estará interactuando con los fans.

“Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones”, escribió Taylor Swift en Instagram. “Para decirlo de manera más poética, se siente como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos una opción: dar la vuelta y regresar o viajar más adentro del bosque de esta música. Elegimos vagar más profundo.”

Y agregó: “Nunca he hecho esto antes. En el pasado siempre he tratado los álbumes como épocas únicas y pasaba a planificar la siguiente después del lanzamiento de un álbum. Había algo diferente con Folklore. Al hacerlo, me sentí menos como si me fuera y más como si estuviera regresando.”

Para Evermore, al igual que para Folklore, Taylor Swift trabajó de la mano de Aaron Dessner de The National, Justin Vernon de Bon Iver, Jack Antonoff y WB aka William Bowery, el pseudónimo del novio de Swift, Joe Alwyn.

Asimismo, con el anuncio también se reveló el tracklist, en donde se deja ver que este nuevo disco incluye colaboraciones con Haim, The National y nuevamente con Bon Iver.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.