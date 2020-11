Tal parece que las sorpresas con Taylor Swift aún no terminan y es que la cantante anunció que hoy a la media noche lanzará un nuevo documental en Disney+ sobre su último álbum Folklore.

El documental que ha sido titulado folklore: the long pond studio sessions nos dejará ver cómo fue la realización de este gran álbum de cuarentena que Swift estrenó hace unos meses. Incluso el nombre del documental viene del estudio en Nueva York que tiene Aaron Dessner, guitarrista de The National y quien se encargó de producir Folklore.

A través de su cuenta de Twitter, Swift dio a conocer la gran noticia: “Bueno, es 11/24 y 24-11=13 así que tengo un anuncio. No has visto esta película antes. folklore: the long pond studio sessions llegará hoy a la media noche PST en Disney+.”

Y junto con dicho mensaje, Taylor Swift nos compartió el primer vistazo a folklore: the long pond studio sessions. “Este álbum te permite sentir tus sentimientos. Resulta que todos necesitaban un buen llanto, así como nosotros”, se le escucha decir a la cantante en el tráiler.

Te dejamos a continuación el tráiler del nuevo documental de Taylor Swift para que te vayas alistando que en unas cuantas horas, Folklore se adueñará de Disney+. Igual recuerda que el álbum está disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.