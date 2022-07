Las chicas de t.A.T.u han confirmado que este 2022 por fin se llevará a cabo el concierto reunión del que tanto se ha hablado.

La vida no deja de darnos sorpresas, al menos en la industria musical. Ahora, la buena noticia viene de parte del icónico dúo ruso que por allá de inicios de los 2000 se hizo bastante famoso por la canción “All the things she said”, la cual de hecho hasta la fecha sigue siendo un hit para los milennials.

Resulta que a través de sus redes sociales, la agrupación conformada por Lena Katina y Julia Volkova anunció que el 3 de septiembre de 2022 realizará una especial reunión durante la próxima entrega del festival Ovion Show, en la ciudad de Minsk, Rusia. Éste será el primer show completo que hace el dúo en más de una década, ya que en 2011 se separó y desde entonces sólo hizo esporádicas reuniones en eventos.

El reencuentro de t.A.T.u es algo que tanto Katina como Volkova llegaron a mencionar en los últimos años, aunque con la pandemia de COVID-19 la situación se complicó. Hasta el momento no sabemos si la reunión se trata de un sólo concierto o si habrá una gira completa de por medio, pero te mantendremos actualizado.

Creada bajo el concepto de “esta chica ama a esa chica”, t.A.T.u ha sido una de las bandas rusas que más impacto ha tenido a nivel mundial. Si bien el grupo fue un experimento de marketing de un psicólogo infantil que se convirtió en productor musical, su música significó un paso adelante para la liberación sexual y la lucha LGBTQ+.

Lena y Julia siempre se identificaron como personas heterosexuales, sin embargo, para el grupo tuvieron que meterse en el papel en dos adolescentes enamoradas, quienes obligatoriamente tenían que pasar tiempo juntas y ser captadas por los medios dándose besos. Aunque esto ayudó a miles de jóvenes a salir del clóset, luego de que se supiera la verdad, Iván Shapovalov, mentor del dúo, fue criticado y señalado se pedófilo por sexualizar a las chicas que en ese entonces era menores de edad.

En diversas ocasiones, las cantantes han mostrado tener caminos y perspectivas diferentes, pero pese a ello, este año vuelven para recordar viejos tiempos.

Foto de portada vía Instagram