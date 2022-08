El continente americano tiene su Big Four del Thrash Metal, pero paralelamente al desarrollo del género en esta parte del planeta, en Europa se gestó un movimiento de mucho impacto también, y que eventualmente se conoció como Big Four of Teutonic Thrash Metal; incluye a Kreator, Sodom, Destruction y Tankard. En entrevista exclusiva para #SangredeMetal, Andreas “Gerre” Geremia, cantante, contó la historia: “Hace 20 años todos hablaban del Big 3, no sé en qué momento se volvió Big Teutonic Four ni quien lo inventó, pero estamos muy orgullosos de formar parte del club”. Esas oportunidades, sin embargo, no abundan, y justamente México será una de las muy raras oportunidades de ver a los cuatro en un mismo concierto, el México Metal Fest.

Tankard es una banda con 40 años de trayectoria. Ha lanzado 18 discos de larga duración. Hasta antes de la pandemia llevaban un ritmo de un disco cada dos años, lo cual la coloca en el rubro de banda obrera, de esas que deben trabajar para mantenerse vivas porque su alcance no es suficiente como para hacer giras de éxitos que duren seis meses, cada año. Y 18 discos son mucho, así que le preguntamos cuál era su favorito, y esto contestó: “Bueno me gustan todos, ya sabes, es lo que tiene uno que decir pero si me preguntan cuál es mi favorito, siempre digo que es el primero y el más reciente. El primero por supuesto porque todo arrancó ahí, en nuestro caso con Zombie Attack (Noise Records) en el 86 y el más reciente poque está muy cercano a ti, le dedicaste tanto trabajo en cuanto a escribir las canciones, grabarlo, mezclarlo y todo eso hace que mi respuesta siempre sea el primero, y el que en su momento sea el más reciente”. Para Tankard, el más reciente será Pavolv’s Dawgs, disponible a partir del próximo 30 de septiembre en el sello Reaper Entertainment.

La banda estuvo con varios de los sellos europeos de mayor renombre como AFM Records y Century Media, y desde 2012 hasta este año estuvieron con Nuclear Blast. La pregunta fue si en tiempos de música digital e internet los sellos eran importantes, y su respuesta fue contundente: “Sí, claro que son necesarios, y nosotros estábamos muy satisfechos con Nuclear Blast pero le vendieron más del 90% de la empresa a una compañía francesa y de pronto toda la gente con la que trabajábamos ya no estaba ahí, así que les pedimos amablemente que nos liberaran del contrato y dijeron que sí. Ya sabes, Tankard no es la banda más grande de Nuclear Blast así que no pusieron mucha resistencia. Considero que es importante que el sello se involucre con la banda porque tienen mucha experiencia en el mercado musical, no me imagino como sería sacar un disco por cuenta propia”.

La banda ha tocado dos veces en México. Primero como cabezas de cartel en el Eyescream Metal Fest IV, en 2012, con Dark Lunacy, Voivod, Brutal Truth y Día de los Muertos además de los nacionales Vaffen y Next. Después regresaron para el Hell and Heaven Metal Fest de 2018. Y lo recuerdan bien: “Creo que la primera vez que tocamos allá fue en 2011 o 2012, éramos la banda principal de un festival y recuerdo bien que la gente estaba enloquecida, muy entregada. Luego hace un par de años tocamos en un festival muy grande, fue una gran experiencia. Según recuerdo tocamos en la tarde. El escenario estaba lejos así que llegamos en motos pero la gente fue muy entusiasta, incluso bailé un poco con la ex cantante de Nervosa (Fernanda Lira) así que estamos muy contentos de regresar. Los vuelos ya están pagados y estamos listos”.

Parte de lo que rodea a Tankard es la idea de que son una banda dedicada a hablar de cerveza y todo lo que la rodea. Gerre dice que hay que ver más allá de lo evidente, pero acepta: “hicimos todo para exaltar esa imagen con Chemical Invasion y The Morning After y varios discos más (NdelaR: como por ejemplo A Lady Called Cerveza, The Beauty and the Beer y Thirst) y después tratamos de sacudirnos esa imagen pero no lo logramos. Ahora bromeamos mucho al respecto pero no, Tankard no es solamente cerveza”. Más adelante regresó al tema: “En el disco nuevo tratamos de tener una mezcla balanceada de temas serios y divertidos. Tankard es una mezcla de Thrash Metal y diversión, no somos el tipo de banda que se sube al escenario y somos totalmente malvados y cantando sobre el infierno y esas cosas. Nosotros cantamos sobre cosas que hacemos, así que es beber cerveza (risas)”.

Tankard, que por cierto es el nombre de los tarros artesanales típicos de Alemania para beber cerveza, estará en México el 23 de septiembre (al igual que Kreator, Sodom y Destruction) como parte del México Metal Fest IV, en la Expo Guadalupe.