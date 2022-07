La música surge del alma y no de lugar en el que estés parado, en realidad, el estilo puede evocar tierras lejanas y ser algo muy propio del artista; se trata de algo en lo que hay que pensar cuando nos referimos a Tami Neilson, quien tiene un pasaporte canadiense, pero lleva viviendo en Nueva Zelanda desde 20007 y desde allí se dedica a evocar al country, soul y rockabilly estadounidenses.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Se cuenta de ella que de niña la cuidaba, nada menos, que Roy Orbison mientras su padre actuaba, ya que se trataba del acto abridor. Tami Neilson Creció en ese ambiente de música tradicional y es por ello que en sus 5 álbumes se decanta por esa vertiente.

Y Kingmaker (2022) no es la excepción; se trata de una decena de canciones en las que destaca una voz de terciopelo que nos lleva a un viaje a un territorio lleno de vaqueros, tabernas, granjeros y sombreros… con su escucha uno se remonta a un ambiente que no ha desaparecido, sino que es una franja sonora que nos resulta algo distante.

El country es un entorno en el que vale la pena incursionar para encontrar verdaderas revelaciones; como la belleza bucólica de “Beyond the Stars”, en la que Tami Neilson hace un dueto con el gran Willie Nelson, rodeados de unos violines románticos. Se trata de una pieza que la cantante dedica a sus padres ya fallecidos.

Pero también encontramos “King of Country music” que hace las veces de un manifestó y está colocada después de una muy seductora “Baby, You Are a Gun”, que es una maravilla de spaghetti western al más puro estilo de Ennio Morricone componiendo para Sergio Leone.

A Tami Neilson la podemos definir como un “Careless Woman”, como el título de la segunda canción del disco; Ella es una vaquera dispuesta a desperdigar su arte en un escenario con paja esparcida en el suelo.

Kingmaker es una aventura… una experiencia vintage desde el presente; el country transpira y uno puede sentirse al interior de una historia clásica llena de pistoleros y damas hermosas.

