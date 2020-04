Mike Skinner de The Streets ya había compartido un pequeño adelanto de la canción que trabajó con Kevin Parker, cabeza de Tame Impala en su cuenta de instagram, ahora ya podemos escucharla completa y es todo lo que nos imaginamos.

La canción se llama Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better y es su forma de representar cómo viven la cuarentena desde lugares apartados, intentando comunicarse por teléfono.

La música está llena de las atmósferas que Parker suele crear y las adereza el sofisticado rap de Skinner. Échale una escuchada y sumérgete en los paisajes nevados o en una soleada playa, seguro te hará bien si es que has estado en cuarentena exhaustiva.

Esta nueva canción formará parte de un nuevo mixtape de Mike Skinner. Ya que tiene esta super colaboración con Tame Impala podemos esperar grandes cosas de este material.

El pasado 7 de febrero The Streets lanzó un sencillo junto con Dimzy titulado Surrounded, escúchalo a continuación: