Anteriormente, Tame Impala compartió Lost In Yesterday como un adelanto de su nuevo álbum. Hoy nos presenta el tema con un video oficial, donde Kevin Parker y compañía se convierten en músicos de eventos.

El video se desarrolla en varios planos secuencia donde se representan bodas en diferentes épocas y cuya alegría de los asistentes y novios va en aumento conforme la música avanza. Si miras bien verás que la de los novios no es la historia más interesante, ya que hay diferentes personajes que están viviendo su propio drama y donde Tame Impala es observador mientras aporta el soundtrack.

Cualquier parecido con la realidad mexicana es mera coincidencia.

Lost in Yesterday es sucesora de Borderline, It Might Be Time y Posthumous Forgiveness, temas que muy seguramente formarán parte de The Slow Rush, su siguiente material discográfico. Este lanzamiento es más que esperado ya que lo último que editó el australiano fue el álbum Currents en 2015.

Escucha estos singles también en todas las plataformas de streaming.

The Slow Rush que se estrenará el próximo 14 de febrero vía Island Records. Ya puedes pre-ordenarlo para tenerlo antes que nadie, en este enlace.

Agenda este lanzamiento en tu calendario ya que seguramente estarán tocando muchas canciones nuevas en su próximo concierto en el Foro Sol en la Ciudad de México el próximo 19 de marzo, al lado de MGMT y Clairo.