Tame Impala ha compartido un nuevo video para su canción clásica, “Why Won’t They Talk To Me?”.

En el nuevo video, el líder del grupo Kevin Parker puede ser visto tocando varios instrumentos. Se puede ver a ‘Clones’ de Parker tocando la batería, las guitarras y los teclados en un ambiente de desnudez.

Filmado por el amigo de Parker, Alex Haygarth, el vídeo fue grabado originalmente como parte de una actuación para Adobe MAX.

La canción apareció originalmente en el segundo álbum del grupo, Lonerism, que fue lanzado en 2012.

En una reciente entrevista con Uproxx, Parker dijo que “encontró su vocación” al hacer, Lonerism.

Parker dijo: “Con, no sé qué fue, pero tuve este repentino rayo de confianza, y ambición, y audacia. No me malinterpreten. Todavía estoy orgulloso de InnerSpeaker. Es uno de mis bebés. Pero con el Lonerismo, por cualquier razón, creo que encontré mi vocación más que antes.

“Tenía esta ola de curiosidad y audacia. Me sentí sin miedo. Hay más canciones pop en Lonerism que la primera o cualquier otra cosa que haya hecho antes. Aunque el sonido es totalmente retorcido y soplado, para mí sonaba como Backstreet Boys en alguna de ellas, o sonaba como Prince.”

A principios de este mes, Parker compartió un cover de “Jealous Guy” de John Lennon para celebrar el cumpleaños del legendario cantautor.

A través de su cuenta de Instagram, Parker publico el cover y le deseó a Lennon un feliz cumpleaños, etiquetó a su hijo Sean Ono Lennon e incluyó el hashtag #gimmesometruth. El músico tocó la canción con una guitarra acústica desde su cama.

Tame Impala lanzó su cuarto y más reciente álbum, The Slow Rush, en febrero de este año.