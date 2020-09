Tame Impala se ha presentado en The Tonigh Show presentado por Jimmy Fallon, en donde interpretaron “Borderline”, canción de su último álbum, “The Slow Rush”.

La aparición de Tame Impala se produjo pocas horas después de que se anunciara que estaban nominados en dos categorías de los Premios Billboard de Música, Top Rock Artist y Top Rock Album por “The Slow Rush”.

Esta presentación sigue a un set casero de la serie de conciertos Tiny Desk de NPR, donde interpretaron los temas “Breathe Deeper“, “Is It True” y el single de 2019 “Patience“.

La gira “The Slow Rush” de Tame Impala fue cancelada debido a la pandemia actual, pero desde entonces ha realizado presentaciones del álbum en varios eventos en vivo como: Music From The Home Fron, NTS Radio “Remote Utopias”, Mark Ronson “Love Lockdown”.