Tame Impala anunció que realizará un especial show livestream durante el que estará interpretando de inicio a fin su aclamado álbum debut, Innerspeaker.

La banda continúa celebrando a lo grande el décimo aniversario del disco que los llevó a la fama y es por eso que estarán ofreciendo este especial show en línea en directo desde Wave House, el estudio australiano en el que Kevin Parker grabó el álbum hace 10 años.

El concierto se transmitirá el próximo 21 de abril en tres diferentes horarios que se acomodan a la necesidad de todos sus fans, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Para Norteamérica y Sudamerica la hora de la cita es a las 6:00 p.m. PDT, que vendría siendo las 7 de la noche en la Ciudad de México.

Los boletos para el Innespeaker Live From Wave House ya se encuentran a la venta dando click aquí. Además de que también se tiene la opción de comprar un paquete que incluye el acceso a la transmisión del concierto y una playera edición especial.

Innerspeaker fue publicado por el sello de Modular Recordings y en él se incluyen algunos de sus tracks más queridos como “Solitude Is Bliss”, “Why Won’t You Make Up Your Mind?”, “It’s Not Meant To Be” y “Lucidity”.

Apenas el viernes, también como parte de la celebración del décimo aniversario, Tame Impala estrenó una versión especial del disco junto con un short film titulado InnerSpeaker Memories.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.