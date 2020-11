Dentro de la extensa lista de discos que este 2020 cumplieron su primera década se encuentra Innerspeaker, el álbum debut de Tame Impala. Y aunque sea un poco tarde pero sí tendrá su merecida celebración.

La banda anunció que para conmemorar el aniversario de dicho álbum lanzarán un especial box set de 4 LP que incluirá nuevos mixes de las canciones “Alter Ego” y “Runway, Houses, City, Clouds”. Así como también contendrá instrumentales, demos y una grabación inédita titulada “Wave House Live Jam”.

De igual forma el box set también incluirá un collage de bocetos del álbum y un booklet de 40 páginas con ilustraciones de Innerspeaker. Su estreno se tiene programado para el próximo 26 de marzo de 2021, aunque ya se encuentra disponible para pre-orden dando click aquí.

Innerspeaker fue lanzado en 2010 como el primer álbum de Tame Impala. Y justo en el día de su décimo aniversario, el pasado 21 de mayo, Kevin Parker compartió en sus redes sociales una portada alternativa del disco acompañada de un emotivo texto.

“Mi primer álbum cumple 10 años hoy”, escribió Parker. “Esta versión de la portada estaba a una versión de la final, pero la encontré el otro día por primera vez desde 2010 y me emociona mucho solo mirarla porque me recuerda todo lo que estaba pasando una semana antes de terminarlo y firmar todo el álbum, lo que me asustó y en ese momento parecía una tarea insuperable. Poco sabía que era lo más fácil que iba a ser.”

Te dejamos por acá uno de los tracks más épicos que tiene el disco de Tame Impala:

Foto del portada tomada del Facebook de la banda.