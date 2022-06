Tame Impala se presentará en el Desert Daze Festival con un show especial en honor a la primera década de su disco Lonerism.

Cada vez es más común que los artistas monten conciertos e incluso tours completos para celebrar el aniversario de alguno de sus álbumes. En esta ocasión Kevin Parker y compañía son quienes seguirán esta tendencia para festejar los diez años de su segundo material discográfico, y qué mejor que hacerlo en la próxima edición del reconocido festival californiano, que también está cumpliendo su décimo aniversario.

Según anunció Tame Impala, durante esta nueva entrega del Desert Daze interpretarán el Lonerism en su totalidad, es decir, tendremos la grandiosa oportunidad de escuchar en vivo temas como “Apocalypse dreams”, “She just won’t believe me”, “Music to walk home by”, “Elephant” y, por supuesto, “Feels like we only go backwards”.

El Desert Daze 2022 tendrá lugar del 30 de septiembre al 2 de octubre en Moreno Beach, Lake Perris, California. Si bien Tame Impala es el estelar de esta edición, talentos como King Gizzard and the Lizard Wizard, Iggy Pop, Sky Ferreira, The Marías, JPEGMAFIA, Chicano Batman, Sleaford Mods, Boy Pablo, Pond y BADBADNOTGOOD, también forman parte del cartel.

Sin duda ésta será una fiesta única llena de psicodelia y rock; así que si tienes chance de lanzarte ponte listo que las entradas se pondrán a la venta este viernes 16 de junio. Toda la información la puedes consultar en el website oficial del festival.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.

