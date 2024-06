Talking Heads y el merecido y ecléctico tributo a ‘Stop Making Sense’

El reestreno en versión 4K de ese concierto, que es más bien una puesta en escena, llamado Stop Making Sense, dirigida por Jonathan Demme en 1984, no hace sino que ponderemos la grandeza de las canciones que componían David Byrne, Tina Weymoutn, Chriz Frantz y Jerry Harrison … los legendarios Talking Heads.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todo es jauja y euforia alrededor de un disco como Everyone’s Getting Involved. Stop Making Sense. A Tribute Album, gestionado por la productora A24 -misma entidad del reelanzamiento del filme-, y que ha conformado un elenco que aporta diversidad estilística y generacional… lo que suponen un acierto fundamental, dado que el material para trabajar ya era buenísimo.

Como es usual en este tipo de proyectos, el reto se centra en hasta dónde llegar con la transformación de las canciones, es decir, el proceso mismo de apropiación. Por lo tanto, suelen darse grandes contrastes en los resultados.

Debo decir que prefiero quedarme con aquellos que han dado en el centro del blanco con su dardo sonoro, y es allí donde pongo por delante a lo hecho por DJ Tunez, quien pone su herencia nigeriana de por medio y la aúna a su desarrollo como productor en Brooklyn para abordar “Life During Wartime” desde la perspectiva de la bossa nova -¡Una delicia!-.

Hay que decir que The National no pusieron de cabeza a “Heaven”, pero una canción tan penetrante no necesita demasiado para conmover. En su lugar, sorprende el acercamiento en español y en clave krautrock que hacen El mató a un policía motorizado; los argentinos se quedaron con el título original de “Slippery People”; sólo le faltó llamarse “Los escurridizos” para ser perfecta.

En cuanto al talento joven femenino, han que celebrar la forma en la que Lorde agrega densidad a la soulera “Take Me To The River”, que es original de Al Green; esta pieza conecta muy bien con lo que hizo girl in red con “Girlfriend Is Better”, que también exalta toda la negritud existente en la música de Talking Heads.

Sin duda, el tropezón más notable fue el de Miley Cyrus, quien eligió la monumental “Psycho Killer”, pero erró a la hora de sobreproducirla, llevarla hasta un inocuo dance y hacer una especie de cita a Lady Gaga. Otro extravío notable fue el de Paramore al respecto de la inmensa “Burning Down The House”, fueron tan respetuosos que sólo contagian el miedo y se nota que hasta las rodillas les temblaron al enfrentar a este monumento histórico.

Everyone’s Getting Involved. Stop Making Sense. A Tribute Album es, obviamente, disparejo, pero no cabía esperar otra cosa del proyecto -estas cosas son así-; lo que si cabría esperar más individualmente de gente como Badbadnotgood en colaboración con Norah Jones y hasta de Toro et Moi.

Más vale quedarnos con los buenos momentos y uno de ellos nos lo ofrece Kevin Abstract; el rapero texano imprime gran frescura a otra de esas canciones refulgentes de los Taking Heads… “Once In a Life Time” suena como si hubiera sido compuesta hace un mes.

Taking Heads se merecen este y todos los homenajes posibles; de tal manera que nos viene bien que 16 covers estimulen la fiestas en su honor y estimulen el reconocimiento.

