John Dolmayan (baterista de System Of A Down) están por lanzar el álbum debut de su proyecto These Grey Men pero antes de que suceda tienen este adelanto, el cover de Starman de David Bowie con Serj Tankian en la voz.

Dolmayan lanzarán este nuevo álbum con los covers a varias de sus canciones favoritas, en esta ocasión tocó estrenar el tema de David Bowie que a decir verdad suena bastante diferente a la versión clásica, mucho más rápida y donde las guitarras distorsionadas le dan el toque inconfundible de los metaleros.

Escúchalo acá abajo:

Como te adelantábamos, el álbum debut de These Grey Men se compondrá con covers a otros músicos, de hecho, Serj Tankian también participa con su voz en la canción Road To Nowhere de Talking Heads.

Anteriormente ya habían compartido su versión de Street Spirit de Radiohead con video oficial, con Tom Morello de Rage Against The Machine y M. Shadows de Avange Sevenfold para producir el tema.

También te la dejamos aquí por si quieres escuchar más sobre la línea sonora que seguirá este álbum.

A pesar de que la banda está activa desde 2014 esta es la primera vez que publicarán un material en forma. Este álbum verá la luz el próximo 28 de febrero.

Este será el tracklist. ¿Te gustaría escucharlo?

Hung Up (Madonna) Street Spirit (Radiohead) Beautiful Thieves (AFI) Road To Nowhere (Talking Heads) Rock Bottom (Eminem) Runaway (Del Shannon) Starman (David Bowie) What You Know (Two Door Cinema Club)

Las primeras canciones del nuevo álbum del álbum ya en plataformas digitales. También pre-guárdalo aquí.