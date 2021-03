El bajista de System Of A Down, Shavo Odadjian, reveló que en algún momento él y Kanye West llegaron a ser muy buenos amigos.

Durante una entrevista que tuvo con el sitio web CBD Puraphy, Odadjian fue cuestionado sobre sus raíces armenias, herencia que comparte con la empresaria y esposa de Kanye West, Kim Kardashian.

“Oh, conozco bastante bien a las Kardashian”, respondió Shavo Odadjian. “Solía ser muy buen amigo de Kanye. Aunque esto fue hace unos años. Llegué a estar mucho en su casa.”

“Son como te imaginas que serían: gente muy cool y agradable. De hecho, cuando se le pidió a System Of A Down que tocara en Armenia en 2015, nos enteramos de que Kanye acababa de tocar en el mismo lugar justo una semana antes que nosotros. Sí, me agradan mucho las Kardashian”, agregó.

De igual forma, durante la entrevista le preguntaron a Shavo Odadjian sobre si se veía haciendo una colaboración con algún artista pop como Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes o Bruno Mars.

En respuesta a ello, el músico de System Of A Down dijo: “Oh, sí, 100%. Taylor Swift es una verdadera arista, todos ellos lo son. Y Gaga es hardcore. Ella también es una verdadera artista.”

La entrevista completa la puedes leer aquí.

Foto de portada tomada del Instagram de Shavo Odadjian.