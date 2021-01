System Of A Down, Serj Tankian habló sobre el futuro de la banda diciendo que el grupo “puede continuar, si estamos en la misma página”.

En noviembre del año pasado y después de 15 años de no escuchar nueva música de su parte, la banda compartió dos nuevas canciones “Protect The Land” y “Genocidal Humanoidz”, las cuales fueron lanzadas para crear conciencia sobre el conflicto armado que esta en curso en Artsakh.

En una reciente entrevista que el vocalista tuvo en Apple Music se habló sobre el nuevo horizonte que tomara la banda e hizo una retrospectiva en la experiencia que ha sido crear canciones con la banda en toda su trayectoria.

“Obviamente, tenemos canciones que no son necesariamente sociopolíticas y son divertidas y todo tipo de cosas. Creo que cuando hemos hecho esto, lo hemos hecho realmente bien “, explicó Serj Tankian. “El futuro es incierto, dijo. “Veremos que sucede. La vibra es muy positiva. Mientras estemos en la misma página, podemos seguir haciendo cosas, si estamos en la misma página “.

“Es la forma en que ves las cosas y la forma en que ves que la música avanza, lo que significa para ti, lo que System Of A Down podría significar para ti”, continuó. “Ha habido una discrepancia en eso. Pero eso, obviamente, no nos impidió subir a bordo para hacer algo por nuestra gente, lo cual es hermoso. No sé qué más decir. Creo que ahí es donde está “.

Foto tomada del Instagram de System Of A Down