Synth Night: Una velada new romantic con toques de EBM

Se advierte una cartel único, ocupado por nombres fundamentales para quienes llenan las pistas de baile cuando la noche está a su favor.

Una de las mejores noticias para los fans de las vibras ochenteras es el anuncio de la primera presentación de la legendaria banda inglesa B-Movie en nuestro país. Esto dentro del festival Synth Night, a realizarse este 25 de octubre en el Foro Veintiocho (Av. Ribera de San Cosme 28).

Se trata de los creadores del himno new romantic Nowhere girl”, tema que los llevó a firmar primero con el mítico sello británico Some Bizarre y posteriormente en Estados Unidos con Sire Records. B-Movie fueron protagonistas de la revolución estética-musical que inauguró la década de los ochenta junto a grupos como Duran Duran o Spandau Ballet. Sin duda, una oportunidad imperdible para ver a esta banda de culto por primera vez en México.

Completan el cartel las leyendas del EBM Icon of Coi (Noruega); Sturm Café (Suecia), quienes también se presentan por primera vez en nuestro país; y Data, referente nacional de la escena synth-pop. Los boletos se pueden adquirir ya dando clic aquí.

*También te puede interesar: La Bande-Son Imaginaire: "A México le falta liberarse de los fantasmas del malinchismo"

