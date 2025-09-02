Synth Night: Una velada new romantic con toques de EBM

Una de las mejores noticias para los fans de las vibras ochenteras es el anuncio de la primera presentación de la legendaria banda inglesa B-Movie en nuestro país. Esto dentro del festival Synth Night, a realizarse este 25 de octubre en el Foro Veintiocho (Av. Ribera de San Cosme 28).

Se trata de los creadores del himno new romantic “Nowhere girl”, tema que los llevó a firmar primero con el mítico sello británico Some Bizarre y posteriormente en Estados Unidos con Sire Records. B-Movie fueron protagonistas de la revolución estética-musical que inauguró la década de los ochenta junto a grupos como Duran Duran o Spandau Ballet. Sin duda, una oportunidad imperdible para ver a esta banda de culto por primera vez en México.

Completan el cartel las leyendas del EBM Icon of Coi (Noruega); Sturm Café (Suecia), quienes también se presentan por primera vez en nuestro país; y Data, referente nacional de la escena synth-pop. Los boletos se pueden adquirir ya dando clic aquí.

*También te puede interesar: La Bande-Son Imaginaire: “A México le falta liberarse de los fantasmas del malinchismo”