Sylvester Stallone ha atacado a los productores del nuevo spin-off de Rocky, Drago, por trabajar sin su consentimiento.

Hace unos días, MGM Studios anunció que ya estaba en desarrollo una nueva película enfocada en el antagonista principal de Rocky IV, Ivan Drago. Según la compañía, Dolph Lundren, quien interpretó originalmente al personaje, está a bordo del proyecto junto a Robert Lawton, que se involucrará como guionista, y el productor del primer filme de la franquicia, Irwin Winkler.

La noticia tuvo buena respuesta de parte del público, sin embargo, hubo una persona a la que no le gustó para nada la idea. A través de un post en Instagram (que ya ha sido eliminado), Sylvester Stallone mostró su inconformidad con este spin-off, asegurando que tanto los productores como el actor Lundren actuaron a sus espaldas para “exprimir” un personaje que él creó.

“Otro corazón roto… acabo de descubrir esto. UNA VEZ MÁS, IRWIN WINKLER, este PRODUCTOR PATÉTICO de 94 años y SUS HIJOS BUITRES MORÓNICOS, Charles y David, una vez más están recogiendo LOS HUESOS de otro maravilloso personaje que creé sin siquiera decírmelo”, escribió Stallone.

Vía Instagram Dolph Lundgren

“PIDO DISCULPAS a los FANS, nunca quise que los personajes de ROCKY fueran explotados por estos parásitos… Por cierto, alguna vez tuve respeto por Dolph, ¡pero él NUNCA me contó lo que estaba pasando a mis espaldas con el personaje que creé para él! LOS VERDADEROS AMIGOS son más valiosos que el oro”, agregó.

En respuesta a esto, Dolph Lundgren compartió una publicación en Instagram señalando que, hasta dónde él sabía, Sylvester Stallone estaba involucrado en la nueva película. “Sólo para dejar las cosas claras con respecto al posible spin-off de Drago. No hay un guión aprobado, no hay acuerdos establecidos, no hay director y personalmente tenía la impresión de que mi amigo Sly Stallone estaba involucrado como productor o incluso como actor. Hubo una filtración de prensa la semana pasada que fue desafortunada”.

Foto de portada vía Facebook Creed.

LA FRANQUICIA DE ‘ROCKY’ CRECERÁ CON UN SPIN-OFF SOBRE IVAN DRAGO