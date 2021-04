Sylvester Stallone ha confirmado que ya no regresará para interpretar su legendario personaje de Rocky Balboa en la nueva y tercera película de Creed.

El actor apareció en las dos primeras entregas de la saga interpretando a Rocky Balboa, ahora entrenador y mentor de Adonis “Donnie” Johnson, hijo de su difunto amigo y antiguo rival Apollo Creed.

Anteriormente no estaba del todo claro si Stallone aparecería en Creed III, pero ahora su publicista le dijo a The Hollywood Reporter que es un hecho que el actor no participará en esta nueva película de boxeo de MGM. Aunque no se especificaron las razones.

Mientras que Sylvester Stallone ha quedado fuera del elenco, Michael B. Jordan, Tessa Thompson y Phylicia Rashad están confirmados para protagonizar una vez más el filme.

La tercera entrega de Creed marcará el debut de Michael B. Jordan como director, mientras que Keenan Coogler y Zach Baylin se están encargando de escribirla basándose en un borrador de Ryan Coogler.

El estreno de Creed III está programado para el próximo 23 de noviembre.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.