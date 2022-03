El regreso de Swedish House Mafia está cada vez más cerca y hoy recibimos la gran noticia de que su próximo álbum ya tiene fecha de estreno.

El trío conformado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso, tiene muchos planes en puerta, incluyendo el lanzamiento de su nuevo material discográfico Paradise again, el cual, según se confirmó, llegará el 15 de abril a través de Republic Records.

Respecto a este material, Ingrosso explicó: “En el pasado sacábamos sencillo por sencillo y era casi como si estuviéramos persiguiendo algo. Cuando Steve dijo por primera vez ‘necesitamos hacer un album’, quería saltar por la ventana”.

“Nunca antes Swedish House Mafia había hecho un álbum, e históricamente nos lleva mucho tiempo incluso hacer una canción. Sin embargo, estamos muy contentos con lo que se ha convertido, no podemos esperar a dárselo al mundo”, agregó Ingrosso.

Junto con el anuncio, Swedish House Mafia también liberó “Redlight”, canción que hizo en colaboración con Sting, quien recrea el característico riff del éxito de The Police, “Roxanne”.

“Redlight” se une a “It gets better”, “Lifetime (feat. Ty Dolla $ign y 070 Shake) y “Moth to a flame (feat. The Weeknd)”. Todas ya se encuentran disponibles en plataformas digitales.

