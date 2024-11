Susana Santos Silva: “Soy una improvisadora encantada con explorar y experimentar”

Susana Santos Silva (Porto, Portugal), es una trompetista-improvisadora-compositora radicada en Suiza cuyo trabajo, por su técnica, consistencia e innovación, ha hecho que críticos y público la sigan con atención. Su talento no solo la ha llevado a crear su propio grupo, también ha alternar y colaborar con una amplia gama de músicos, entre ellos Anthony Braxton, Fred Frith, Joëlle Léandre, Mats Gustafsson, Lotter Anker y el Ensamble Ictus. Su inspiración, cuenta en su página en la red, se nutre de otras expresiones artísticas como la imagen y el movimiento corporal. Esta semana y la próxima, la compositora se presenta en varios lugares de la CDMX, en donde tocará en solitario y con diferentes músicos mexicanos.

Momentos antes de abordar el avión que la conducirá a otra ciudad previo a su arribo a esta metrópoli, Susana Santos Silva recibe un correo con algunas preguntas. En el vuelo se toma el tiempo para responder. Este es el resultado de este “encuentro”.

¿Elegiste la trompeta o ella te eligió a ti?, ¿cómo se dio ese proceso?

Quizás ambas cosas. Mi abuelo tocaba la trompeta como hobby. Supongo que me influyó. Mi tatarabuelo fundó una banda de música en Oporto, donde tocó toda su vida. Luego enseñó a todos sus nietos a tocar música.

También tocas la flauta y el fliscorno. ¿Consideras que son complementarios a tu trabajo como trompetista?

No toco la flauta (solo el flautín, más como un juguete) y solía tocar el fliscorno, pero ya no tanto. La trompeta se apoderó por completo de mí, ya que utilizo muchas técnicas extendidas que no funcionan tan bien con el fliscorno.

¿Te consideras compositora, improvisadora o experimentadora?

Soy una improvisadora a la que le encanta explorar y experimentar con muchas formas diferentes de expresión. Y también compongo música electroacústica.

¿Existe realmente una clara división entre estas actividades?

Sí y no. Para mí, en cierto modo, son todas iguales. Cuando compongo, lo hago de una manera muy intuitiva, al igual que cuando improviso. Pero cuando compongo, siempre puedo volver atrás y cambiar cosas, lo que hace que el proceso sea un poco menos espontáneo, pero aún así bastante intuitivo, debería decir.

Cuando tocas con alguien por primera vez, ¿cómo reaccionas? ¿Tienes alguna idea preconcebida cuando esto sucede?

Siempre que improviso, trato de estar completamente presente, totalmente en el momento, por así decirlo, para que no entren otros pensamientos que perturben el proceso. Todo gira en torno a la música que se está tocando. Un primer encuentro con otro músico puede ser algo mágico si logras dejar de lado cualquier idea preconcebida o expectativa sobre cómo debería sonar la música. Entonces es una hermosa danza entre dos seres que intentan conectarse profundamente y tocar la misma “partitura invisible”.

Una vez en el escenario, ¿cómo y a qué respondes? ¿Qué te gusta hacer: marcar el tono o esperar para responder a la otra persona?

Lo que la música me pida. Simplemente me dejo llevar por ella, así que si está funcionando bien mi mente, estará vacía para que la música tome el control y se reproduzca sola.

¿Cómo ha afectado la tecnología a tu sonido a lo largo de los años?

He estado experimentando con la electrónica, he hecho algunas composiciones/discos electroacústicos y he utilizado grabaciones de campo y eso me gusta mucho porque sentí la necesidad de expandir las posibilidades de sonido. Pero cuando toco en vivo me gusta estar “desnuda” en el escenario, sola con mi trompeta. Y hacer que suene electrónico a veces, además de usarla acústicamente. ¡Es un desafío emocionante expandir la paleta de sonidos del instrumento con nada más que esa pieza de metal!

Has grabado muchos álbumes. ¿Hay alguno que sea más significativo para ti?

Tengo varios álbumes que fueron importantes por diferentes razones. Permítanme que me quede con mis últimos lanzamientos: mi álbum con Fred Frith en RogueArt Laying demons to rest, mi álbum en solitario en Thanatosis All the birds and a telephone ringing y 6 álbumes del Anthony Braxton Trio, que forman parte de un box set de 10 álbumes lanzado el año pasado en New Braxton House Records.

Has compartido escenario con muchos músicos. ¿Cuáles son las principales lecciones que esto te ha dejado?

Que la vida se trata de compartir. Lo que compartes en el escenario no es solo música sino la vida misma y es una forma tan hermosa de estar en este mundo y conectar con la gente. Aprendo mucho todos los días con cada interacción dentro y fuera del escenario.

Finalmente, ¿qué podemos esperar de tu presentación en Casa del Lago UNAM y de otras que harás en CDMX?

Me gustaría que la gente viniera sin expectativas, y totalmente abierta a lo que pueda pasar. Esa es la única forma de experimentar esta música totalmente. Me entrego por completo a ese momento que compartiré con el público y que sea con una trompeta en mi mano para que lo explore por completo y resalte la música que ya está sucediendo a nuestro alrededor.

*Susana Santos Silva se presenta el 6 de noviembre en Venas Rotas Discos (Morelia 77, Col. Roma Nte.), el 9 de noviembre en Casa de Lago (Bosque de Chapultepec, Primera Sección); el 14 de noviembre en ISO 20 (Ámsterdam 173, Col. Hipódromo Condesa); el 15 de noviembre en Galería Vórtice (Tabasco 210, Col. Roma Norte) y en dos sitios más por confirmar.

*También te puede interesar: Anohni: “¿Un mundo sin luz? Da miedo”