Susan Sarandon ha hablado abiertamente sobre sus últimos encuentros con David Bowie, previo a su muerte en enero de 2016.

No es un hecho aislado que la actriz mantuvo un estrecho lazo con Bowie, ya que, además de haber trabajado juntos en The hunger (1983), por esas fechas también tuvieron un breve amorío. Y aunque después, cada uno tomó su camino, resulta que meses antes de que el cantante muriera, él y Sarandon estuvieron de nuevo en contacto.

“Tuve la suerte de estar aún más cerca de él justo antes de que muriera, en los últimos meses. Me encontró de nuevo. Hablamos y nos dijimos cosas que habían quedado pendientes. Tuve mucha suerte de poder verlo cuando me contó lo que le sucedía”, dijo Susan Sarandon en una reciente entrevista con The Mail On Sunday.

Según reveló la actriz, la última vez que vio a David Bowie fue un mes antes de su muerte, durante el estreno de su musical Lazarus en Nueva York. Sin embargo, todavía una semana antes de que el músico falleciera, tuvieron una llamada más, aunque no lo recuerda muy bien.

“No podía dormir bien, así que me tomé algo bastante fuerte que me ayudara. Y tuve este sueño en el que David me llamaba y teníamos una conversación. Luego, más tarde, pensé ‘¿de verdad me llamó?’ Fui a checar mi teléfono y realmente lo había hecho, pero no recuerdo cuál fue la conversación. Una semana después, murió. Todo es tan frustrante”, explicó Sarandon.

David Bowie murió el 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer que padecía.

Foto de portada tomada del Instagram de la actriz.