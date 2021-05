Surfaces, dúo conformado por Forrest Frank y Colin Padalecki, regresaron para presentar su nuevo sencillo titulado “Next thing (loverboy)”.

El nuevo y veraniego track fue escrito y producido en su totalidad por Forrest y Colin. Su estreno fue acompañado por un romántico videoclip que funge como la segunda parte de una historia cinemática que comenzó con “Wave of you”, en la que se sigue a un grupo de amigos a través del amor y la angustia.

“Next thing (loverboy)” llega como el sucesor de “Wave of you”, canción que fue lanzada hace un par de semanas y que continúa acumulando números masivos de streams, alcanzando ya más de 10 millones de reproducciones a nivel mundial. Hasta la fecha éste es el debut más grande de Surfaces.

En los últimos años la agrupación ha causado gran impacto dentro de la industria musical. Su canción “Sunday best” fue la encargada de llevarlos a la fama, contando ya con más de 2.3 millones de streams y con un certificado doble platino por la RIAA.

Sin mencionar que su talento logró atrapar la atención del legendario músico Elton John, con quien realizaron una especial colaboración para el sencillo “Learn to fly”. “No sé si simplemente no sé qué tan grandes somos, o si lo somos en absoluto”, dijo Forrest.

“Todavía me siento como si me hubiera graduado de la universidad y estoy haciendo ritmos en mi habitación. Todavía me siento exactamente de la misma manera. Entonces, ¿que alguien como Elton John haga una pista con nosotros? Se siente como si el rey hubiera invitado a los campesinos a la fiesta”, agregó.

Escucha a continuación “Next thing (loverboy)” de Surfaces:

Foto de portada: Cortesía.