Tennis ,el dúo estadounidense de indie-pop, ha lanzado un cover de Superstar de The Carpenter.

A través de su canal de Youtube, el dúo originario de Denver, Colorado, publicó el cover de la canción de The Carpenters, originalmente publicada en 1971.

Los dejo con nuestro cover de Superstar de The Carpenters”. Escribió el dúo en la descripción del video. Explicando que “Karen Carpenter siempre ha influido en mi escritura. Su voz es tan distintiva que puedo imaginarla en cualquier canción. Nuestro objetivo con Superstar era re-crear su voz en el contexto de una banda diferente en una era diferente. Esto nos llevó a tomarnos muchas libertades, incluyendo escribir un puente que no existe en el original. El resultado es algo que no suena como Tennis o The Carpenters, lo cual nos gustó mucho.

Por otro lado, Tennis, invito a a sus fans a su próxima transmisión en vivo, Live: In The Void. El dúo continúo diciendo que desde que la música en vivo fue cancelada, comenzaron a trabajar por satisfacción de ellos, de su banda y de sus fans.

“Queríamos hacer más que un set acústico desde casa. Queríamos tocar un show apropiado con nuestra banda, el que habíamos pasado tanto tiempo preparando en enero. Ha sido un desafío logístico lograr esto mientras se observan cuidadosamente las restricciones y protocolos. A pesar de los hisopados nasales, el uso de cubre bocas y la obsesión por lavarse las manos, todo el esfuerzo nos ha dado una muy necesaria sensación de normalidad”.

El concierto en streaming tendrá lugar el 17 de octubre y puedes encontrar los boletos ya a la venta.