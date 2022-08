Son el grupo que mejor describe el pulso de los tiempos que corren: música que desconcierta al mismo tiempo que engancha. El título de su segundo disco, World wide pop, es toda una declaración de principios que no da lugar a etiquetas ni paralelismos. Alejados de la zona de confort de la retromanía, el combo internacional ha dado un paso firme en su carrera que los coloca como los sonidos a seguir en este 2022 y en el futuro inmediato. Desde un Londres caluroso, Tucan nos recibe en su estudio a través de la pantalla, para platicarnos sobre la nueva aventura de Superoganism.

Hablando del título de su nuevo disco ¿cómo definirías la música pop?

Técnicamente sería algo que necesita ser popular, aunque también hay música pop que no alcanza niveles de popularidad. La música pop debe de ser pegajosa, algo que todos puedan cantar, aun sin una súper producción o sonidos muy elaborados. Todo se reduce a que alguien la pueda cantar con una guitarra acústica, si algo es demasiado abstracto entonces ya no lo consideraría pop.

Me parece que Superoganism está alejado de la nostalgia; su interés se halla en describir el presente.

Quizá estamos en un punto intermedio. Entre más vas creciendo generas sentimientos de nostalgia, ya sea por los momentos que viviste, la música que escuchabas o las películas que te gustaban siendo niño. Utilizamos esas referencias con la idea de generar algo nuevo, no queremos recrear un álbum que ya existe, pero sí retomar ciertos elementos, mezclarlos con una mirada hacia el futuro.

Te hice esta pregunta porque hay muchos grupos que tratan de recrear el pasado, retromanía musical.

Mucha gente nos ha acusado de retomar la música de principios de los dosmiles, no es algo premeditado, tiene que ver más con que fue la época de nuestra niñez, porque también nos gustan cosas de eras ajenas a la nuestra, The Beatles o The Beach Boys… veo que tienes un póster de Ultravox, también esa fue una gran banda. Creo que nuestro punto de partida es la música de finales de los 90 y principios de los dosmiles, pero sí te puedo decir que no intentamos recrear una cinta perdida de aquellos años, sino nuestro propio sonido.

Percibo mucha influencia de hip hop en su música, especialmente en el tema “It´s raining”. ¿Qué les gusta de este género?

Todos somos muy fans del hip hop. Aunque antes tocábamos en bandas de rock, actualmente escuchamos poco rock. Creo que el hip hop nos da la oportunidad de intentar cosas nuevas, y esta canción nos permitió utilizar samplers, un estilo diferente al momento de cantar gracias al beat que tiene. Y bueno, también nos gusta mucho Kanye West y quisimos intentar algo por ese camino.

Su sonido también me recuerda a música de algunas series de televisión, películas y vidoejuegos.

Siempre procuramos tener un tema principal en nuestros discos, no tiene que ser necesariamente con el sencillo que vamos a promocionar, sino con la canción que establece la propuesta de todo el álbum, justo como cuando comienza un programa y te pone en sintonía con lo que vas a ver. Conozco mucha gente obsesionada con la música de los videojuegos, pero no es nuestro caso. En cuanto a la música de películas, creo que tal vez haya una influencia, pero no es algo que hagamos a propósito.

Si alguien te pidiera una canción de este álbum para ponerla en una cápsula de tiempo acompañada de objetos de 2022, ¿cuál escogerías?

Creo que sería “On & on”, una canción que habla de estar fastidiado. Me parece que describe muy bien el momento actual, que es resultado de la pandemia que estamos viviendo. Me imagino a la gente escuchando esa canción en el futuro, tratando de imaginar lo que vivimos en estos años.

El arte de sus portadas y de sus videos combinan muy bien con su música.

Para la banda es muy importante la parte visual. Todo el concepto es nuestro, pero tenemos un grupo de amigos que nos ayuda a desarrollar ideas. Cuidamos mucho ese aspecto, la parte visual es tan importante como la musical, por eso procuramos acompañar nuestras canciones con su respectivo video.

De este nuevo disco, ¿cuál es el video que más te gusta?

Me gusta mucho “Teenager” por lo divertido que es; por otro lado está “On & on” y su concepto de ver el presente desde el futuro. Jugamos con la nostalgia de estos tiempos. Hay quienes sienten nostalgia por las décadas pasadas, aquellos que dicen, me encantan los 70, creo que nací en la época equivocada; pero la gente que realmente vivió ese momento te puede decir que no fue tan grandioso. La idea fue imaginar a alguien en una nave espacial en el futuro, y recordando el 2022. El punto central es disfrutar el presente en lugar de siempre estar añorando con el pasado.

Su presentación en México en el Corona Capital del 2018 fue muy especial.

Sí, ha sido una de los conciertos con más público que hemos tenido. Nos sorprendió bastante la reacción de la gente, la manera en que conectó con las canciones fue increíble. Nos quedamos tres días y nos fascinó la ciudad, veo complicado que regresemos este año, quizá en 2023, con World wide pop.