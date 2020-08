SuperM está por lanzar su primer material discográfico de larga duración. Y como adelanto, la banda de K-Pop ha lanzado hoy (14 de agosto) un nuevo sencillo titulado “100”.

Este tema fue co-escrito y co-producido por Mark, integrante de la agrupación. Y es un poderoso track que invita a los oyentes a perseguir sus sueños y “llegar al 100”, al ritmo de un buen breakbeat en combinación con capas de dubstep.

“100” llegó también acompañada de un videoclip con tintes futurísticos y las impactantes coreografías características de SuperM. Chécalo a continuación:

Ya anteriormente SuperM nos había dado una muestra de “100” durante su presentación en línea Beyond LIVE, en la que a lo largo de las dos horas de show que dieron, lograron atraer la atención de espectadores de 109 países. Y el próximo 20 de agosto, llegarán a presentarla oficialmente en televisión estadounidense en Good Morning America.

Con este sencillo, la banda conformada por Taemin (SHINee), Baekhyun (EXO) Kai (EXO), Taeyong (NCT 127) Mark (NCT 127), Lucas (WayV) y Ten (WayV) anuncian el lanzamiento de su álbum Super One, el cual se espera vea luz el 1 de septiembre. Y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist Super One:

1. One (Monster & Infinity)

2. Infinity

3. Monster

4. Wish You Were Here

5. Big Chance

6. 100

7. Tiger Inside

8. Better Days

9. Together At Home

10. Drip

11. Line ‘Em Up

12. Dangerous Woman

13. Step Up

14. So Long

15. With You

Créditos foto de portada: Christina Santamaria/ Cortesía.