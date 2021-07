Buenas noticias para los fans de Supergrass… la banda ha anunciado el especial lanzamiento de una nueva versión remasterizada y expandida de su segundo álbum de estudio In it for the money.

Ya han pasado 26 años desde que el disco llegó al mundo para cautivarnos con canciones como “Going out”, “Richard III” y “Sun hits the sky”, pero este 2021 promete regresar renovado y listo para hacernos revivir aquellos días de gloria con una edición que vendrá con el audio remasterizado de la cinta análoga original.

Prepárate para romper el cochinito porque estas piezas definitivamente no podrán faltar en la colección de un verdadero fan de Supergrass. Según se reveló, la edición expandida de In it for the money será lanzada en tres diferentes formatos: digital, un CD triple y, por primera vez desde su debut, en vinil.

Cada paquete tendrá sus detalles especiales, por ejemplo, el vinil se presentará en dos diferentes colores: azul y turquesa. Además, el paquete también incluirá un single de 12″ en tono blanco, en el cual se encontrará un remix de “Sun hits the sky”, cortesía de Bentley Rythm Ace, y la canción “The animal”.

Mientras que el CD triple contendrá un total de 53 canciones entre las que se encuentran todos los temas que originalmente conforman el álbum, b-sides, outtakes y versiones en vivo; cabe mencionar que la mayor parte de este material nunca antes había sido liberado. Y las sorpresas no paran ahí, ya que también se incluirán imágenes tomadas durante un photoshoot que Supergrass tuvo con Kevin Westenberg y notas escritas por Charles Shaar Murray.

La nueva edición de In it for the money ya se encuentra disponible para pre-ordenar en cualquier formato. Asegura tu copia aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.