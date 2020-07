Este año marca el 25 aniversario de la famosa canción de Supergrass, Alright. Y para celebrarlo la banda lanzó un nuevo EP con algunas rarezas, titulado Alright / Time 25.

Todos en algún momento de nuestras vidas hemos coreado el “we are young, we run green/ keep our teeth, nice and clean/ see our friends, see the sights/ feel alright” y aunque pareciera que fue ayer que esto sonaba en todos lados, ya pasaron 25 años desde su lanzamiento.

Y obviamente esto no podía pasar desapercibido, así que la banda decidió lanzar un EP que incluye versiones en vivo grabadas desde el T In The Park y Glastonbury. Así como también compartieron un video alternativo con material inédito del clip original, el cual fue dirigido por Dom&Nic.

Chécalo a continuación:

Alright fue el quinto y último sencillo de su LP de 1995 I Should Coco y fue lanzado junto con Time como un sencillo doble A-side. Sin embargo, lo que de plano lo empujó a convertirse en un enorme éxito fue que el tema fue incluido en el soundtrack de la famosa película noventera Clueless.

Con esto Alright logró posicionarse en el segundo lugar de las tablas de Reino Unido. Siendo este el sencillo más exitoso que Supergrass ha tenido dentro de las tablas.

Alright / Time 25 ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

De igual forma para festejar, el día de hoy lanzaron un video realizado por los fans. Te lo dejamos a continuación:

Foto de portada tomada de las redes sociales del artista.