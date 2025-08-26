Superchunk: indie del mejor para sentirse eternamente joven

Songs in the Key of Yikes es el álbum número 13 en la distendida e ilustre carrera de Superchunk, la banda de Carolina del Norte y un emblema del indie más punketo; de entrada, habría que agradecerles por un puñado de canciones que nos hacen sentir que somos eternamente jóvenes… y la razón esencial es que se trata de música que sigue siendo joven… aquí está una decena de canciones para ratificarlo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Pongamos las cosas en claro. El líder y guitarrista Mac McCaughan tiene 58 años, mientras que Laura Ballance, bajista y principal cómplice, apenas tiene un año menos de edad… pero rebosan vitalidad… se mantienen involucrados en los temas del mundo y expresan su visceral punto de vista con total desparpajo y una frescura que resulta absolutamente sorprendente y agradecible.

Pero a la hora de los agradecimientos, también hay que recordar qe Mac y Laura son los fundadores, nada menos, que de Merge Records, un sello maravilloso que antepone lo artístico y es por ello que ha impulsado a gente como Arcade Fire, The Magnetic Fields y Spoon, entre tantos otros.

Aunque el asunto central de esta entrega es que Superchunk se han volcado sobre Songs in the Key of Yikes, que trae consigo la llegada como miembro oficial de la baterista Laura King, que le imprime su toque a una entrega notable.

Han pasado más de tres décadas desde que la banda se formó, pero es muy justo y valedero mencionar que una canción como “Is It Making You Feel Something”, deja en claro que su sentido melódico se encuentra en un momento de plenitud y que no necesitan complicarse demasiado para obtener los máximos réditos de estructuras simples y en las que la guitarra sigue siendo el hilo conductor de una tesitura festiva.

Y la seguidilla inicial es bastante virtuosa… “Bruised Lung”, en compañía de Rosali Middleman, y “No Hope” contienen una inmediatez que nos hace conectar con ellas de una manera sincera y abierta… cierto, el mundo está jodido, pero hay que seguir dando batalla y poniendo la cara.

A la postre, Superchunk han hecho un disco en el que se preguntan por el estado de las cosas y la manera en que el arte puede incidir sobre ellas; para Mac se trata de un asunto que reviste más preguntas que respuestas: “Siempre hay algo que cada persona enfrenta en silencio, pero también hay cosas que nos afectan a todos juntos. ¿Qué valor tiene el arte ante esto y dónde se encuentra la felicidad? No lo sé”.

El asunto es que ellos siguen adelante a través de temas como “Everybody Dies”, que no niega lo evidente, por lo que hay que poner coraje y valentía por delante… ello es lo que les permite conservarse jóvenes… la resistencia y la perseverancia como forma de vida -¿acaso ello no es inherente al indie?-.

A la hora de ponderar Songs in the Key of Yikes es menester resaltar por igual el sonido obtenido por la producción de Paul Voran y Eli Webb, pero especialmente por la mezcla de Mike Montgomery, colaborador de The Breeders y Protomartyr, cuya potencia lograda es muy evidente.

Superchunk reflexionan a través de canciones indie que conocen de la experiencia existencial, del sentido del arte y de unas ansias de avanzar más allá de cualquier tipo de hostilidades de por medio.

¡Cuanto agradezco que el tiempo se suspenda mientras los escucho!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #61: Casanova es un piloto guiado por La Bruja