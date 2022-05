Judd Apatow dijo que estaría encantando de hacer una segunda parte de Superbad, película que produjo en 2007.

Con el paso del tiempo, la comedia protagonizada por Jonah Hill, Michael Cera y Christopher Mintz- Plasse, se ha convertido en todo un clásico y cada vez son más las personas que desean tenerla de vuelta con una segunda parte. En comparación con lo que anteriormente han declarado los actores, el productor dijo que el desde siempre ha estado totalmente convencido de que hacer la continuación del filme es una muy buena idea.

“Siempre quise que ellos hicieran una secuela de Superbad. Sé que Jonah dijo: ‘Oh, será divertido hacerlo cuando tengamos 70 u 80’, pero realmente quería que hicieran Superbad en la universidad, cuando Jonah suspende la universidad y simplemente aparece y visita a Michael Cera en la universidad”, explicó Judd Apatow en el podcast Inside of you with Michael Rosenbaum.

Vía Facebook Superbad

“Pero todos decían ‘no, no queremos arruinar a Superbad haciendo accidentalmente un segundo episodio horrible’, y yo siempre decía lo mismo, ‘bueno, eso es como decir que no hagas el segundo episodio de Los Soprano’. Era como, ‘¿por qué crees que arruinaríamos el segundo?’”, agregó.

El podcast completo lo puedes escuchar dando click aquí.

Foto de portada tomada del Facebook de la pelicula.

