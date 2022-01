Jonah Hill ha revelado cuál sería la única condición que pondría para aceptar hacer una segunda parte de Superbad.

En una reciente entrevista con W Magazine, el actor fue cuestionado sobre el filme que en 2007 protagonizó junto a Michael Cera y Christopher Mintz- Plasse, lo que desembocó en una charla en la que reveló que sólo participaría en una secuela si los personajes ya son viejos y viudos.

“No le he dicho esto a nadie. Lo que me gustaría es hacer Superbad 2 cuando tengamos 80 años. Como ‘old-folks-home Superbad’. Nuestras esposas mueren y volvemos a estar solteros. Así es cómo me gustaría que fuera Superbad 2 y es la única forma en la que lo haría”, confesó Jonah Hill.

Eso sí, Jonah Hill no dejó muy claro si este envejecimiento pudiera crearse a través de la magia de la caracterización del cine o si de verdad desea esperar al menos unos 40 años para participar en el filme. En fin, por ahora sólo son palabras al aire pero crucemos dedos para que en algún momento sea una realidad.

Lo más cerca que hemos estado del regreso de Superbad fue en 2020, cuando en medio de la pandemia el elenco tuvo una reunión virtual, a la que los fans pudieron entrar a cambio de una pequeña donación. Todo lo recaudado se destinó a una campaña que buscaba destituir a Trump de la presidencia de Estados Unidos.

Foto de portada tomada del Facebook de la película.