No es viable quedarnos con postales añejas a lo National Geographic o la vetusta saga de Tarzan, existe un continente africano que se adapta a la cultura contemporánea y la pasa por el tamiz de sus tradiciones, como el caso de Sun-El musician, compositor y productos de música electrónica.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Oriundo de la provincia de KwaZulu-Natal, este sudafricano ejerció durante años como Dj para hacerse de las herramientas técnicas requeridas para crear música original. Al día de hoy, supo encajar en la fuerte escena electrónica que se desarrolla en el propio continente, con su circuito de clubes y festivales incluidos. Valga decir que el disco anterior de Sun-el musician, To the World and Beyond (2020) alcanzó más de 50 millones de escuchas en streaming.

Precisamente aprovechando un extraordinario envión creativo es que preparó African Electronic Dance Music, un tercer álbum en el que los elementos africanos están en perfecto equilibrio con las bases de house y deep house que les aplica; el resultado es muy elegante y sofisticado, como puede apreciarse en “Amateki”, que tiene la voz invitada de Bholoja.

En general, los 11 tracks que conforman el disco tienen un efecto acariciante y un sonido muy aterciopelado; aquí hay poco o nada de up beat, los ritmos corren a media velocidad para dejar que las estupendas voces se deslicen y seduzcan, tal como sucede en “Higher”, con la participación de Simmy.

Para Sun-El Musician el concepto de African Electronic Dance Music (editado por su propio sello, EL World Music) no se refiere a que exista como un subgénero propiamente sino a la búsqueda de un estilo personal, dentro de algo a lo que la crítica ha terminado por denominar como afro-house.

El resultado es un disco muy parejo, con otros cortes igual de destacados, como “Esibayeni”, otra vez en compañía de Bholoja, pero que en lo musical también acusa influencia de la música árabe y las cuerdas -pura exquisitez sonora-.

Sun-El Musician sabe que África cuenta con un enorme acervo cultural que respalda a todas las formas de artes y en especial a la música, dada una enorme riqueza rítmica, percusiva y melódica. Con todo ello a cuestas, tienen en claro que propuestas como la de African Electronic Dance Music, pueden proyectarse al resto del mundo y probarle que estos sonidos tienen largas raíces con el pasado, pero también un enorme sentido futurista. ¡Basta con atreverse a escucharlo! ¡Una experiencia maravillosa!

