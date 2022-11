El multinstrumentista Sula Bassana (Zone Six, Electric Moon) y mago del neo krautrock, celebra 20 años de trayectoria con un álbum donde recopila trabajos compuestos entre 2013 y 2018, pero a los cuales dio el toque final recientemente. El plato se titula Nostalgia, y está editado por Sulatron Records.

TXT:: David Cortés

Sin dejar de lado del todo su vocación por los viajes “infinitos”, en Nostalgia, de entrada, en un par de tracks (“Real Life” y “We Will Make It” —con algunos momentos que recuerdan al Pink Floyd de 1969-72—) la voz de Bassana, cual si fuera un murmullo proveniente de la era psicodélica, aparece en un rol protagónico, lo cual da al trabajo una orientación más rockera, mientras “Nostalgia” es un corte muy melódico e incluso con destellos de jazz.

El tono espacial, esos viajes “infinitos” y surrealistas, de los cuales hay un atisbo en “We Will…” afloran en su totalidad en “Wurmloch”, basada en un arpegio de sintetizador, y a la que el autor redondeó poco a poco. El último track es “Mellotraum”, el primero que Sula grabó con un mellotrón recién comprado en 2013 y que junto a “Wurmloch” conforma esa cara kraut que ha sido distintiva en los grupos liderados por Sula Bassana, así como en su obra en solitario.

Recomendado a fans de la psicodelia y, claro, el krautrock.