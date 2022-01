Durante la la primavera de este año, Suki Waterhouse realizará su tan esperado debut y por aquí ya te tenemos un adelanto.

“Melrose meltdown” es el tema con el que hoy Suki nos da un breve vistazo de lo que será su primer álbum de estudio. La melodía es hechizante y exhibe su evocadora forma de escribir con versos que nos dan la bienvenida a un lugar donde “nadie se rompe, simplemente se desmorona”.

Suki Waterhouse acompañó el sencillo con un dramático videoclip en el que ensalza la bella soledad sobre la que canta mediante un solo de baile y luces fragmentadas. El audiovisual remata con un par de escenas en las que la cantante aparece viajando en la parte trasera de una camioneta con el cielo azul de Los Ángeles de fondo.

Además del estreno de “Melrose meltdown”, Suki Walterhouse también confirmó que su disco debut I can’t let go se estrenará el próximo 22 de abril a través de Sub Pop. Para este material, la cantante tuvo la oportunidad de trabajar con el productor y compositor nominado a un Grammy, Brad Cook.

Waterhouse es una de las artistas que más ruido ha hecho en la escena musical inglesa, durante los últimos meses. Hasta el momento ya son cuatro los sencillos que puedes escucha de ella, incluyendo “Melrose meltdown”, en plataformas digitales.

Pre-ordena I can’t let go dando click aquí.

Foto de portada: Dana Trippe / Cortesía.