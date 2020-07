El director de Suicide Squad, David Ayer, reveló que existe un final alternativo del filme que involucra un enfrentamiento con The Joker.

Luego de que un fanático compartiera una página en Twitter en donde se filtraba el guión de la película, se confirmó que la escena no sólo existía en el texto, sino que también fue filmada y editada.

Anirudh Chakravarty twitteó una foto del guión de Suicide Squad en la que el escuadrón se enfrenta a The Joker.

El personaje de Jared Leto habría unido fuerzas con Enchantress (Cara Delevingne).

El tweet decía: “¿Grabaste todo esto? #ReleaseTheAyerCut” a lo que Ayer respondió:

Yes I did. Shot and edited. Of course you were not permitted to see it my friend🤦‍♂️ https://t.co/PGSpz29T2Y

— David Ayer (@DavidAyerMovies) July 20, 2020