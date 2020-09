Cada vez se acerca más el lanzamiento del nuevo material discográfico de Sufjan Stevens, The Ascension. Y como un último adelanto, el cantante compartió el sencillo titulado “Sugar”.

Este track, que viene con un suave e hipnótico sonido, Stevens lo acompañó con un videoclip dirigido por Ezra Hurwitz. En el que se le ve a una familia de afroamericanos dentro de su hogar realizando imponentes coreografías.

Te lo dejamos a continuación:

“Sugar” se une a “America” y “Video Game” como los principales sencillos del que será su octavo álbum de estudio, The Ascension. Siendo éste el primer disco de larga duración que Sufjan Stevens lanza desde que en 2015 estrenó Carrie & Lowell.

The Ascension está programado a salir solamente en formato digital el próximo 25 de septiembre a través de Asthmatic Kitty Records. Y posteriormente, el 2 de octubre, se pondrá también a la venta en cassette, CD y un vinyl doble, estos dos últimos formatos incluirán también un booklet de 16 páginas con dibujos originales de Sufjan Stevens.

De igual forma, en cualquiera de sus formatos ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Tracklist The Ascension:

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse

2. Run Away With Me

3. Video Game

4. Lamentations

5. Tell Me You Love Me

6. Die Happy

7. Ativan

8. Ursa Major

9. Landslide

10. Gilgamesh

11. Death Star

12. Goodbye To All That

13. Sugar

14. The Ascension

15. America

Créditos fotos de portada: Prensa.