La semana pasada Sufjan Stevens anunció su regreso con un nuevo álbum, el cual verá luz el próximo septiembre. Como adelanto lanzó el sencillo America y ahora nos comparte su B-side, My Rajneesh.

Este nuevo track que dura alrededor de 10 minutos y medio (2 minutos menos que America), es sobre el movimiento espiritual Rajneesh, fundado en la India por el místico Bhagwan Shree Rajneesh.

My Rajneesh no formará parte de su próximo material discográfico, The Ascension. Sino que junto con America serán lanzados en un vinyl de 12 pulgadas el próximo 31 de julio. Este está limitado a 1500 copias, ya se encuentra disponible a pre-orden aquí y de hecho está por ser sold out.

Escucha a continuación My Rajneesh:

El próximo 25 de septiembre Sufjan Stevens lanzará su nuevo material discográfico The Ascension a través de Asthmatic Kitty. Siendo este el sucesor de su colaboración con su padrastro Lowell Brams, con quien apenas el pasado mes de marzo estrenó Aporia.

El álbum ya también lo puedes pre-ordenar en este enlace.

Tracklist The Ascension:

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse (5:19)

2. Run Away With Me (4:07)

3. Video Game (4:16)

4. Lamentations (3:42)

5. Tell Me You Love Me (4:22)

6. Die Happy (5:47)

7. Ativan (6:32)

8. Ursa Major (3:43)

9. Landslide (5:04)

10. Gilgamesh (3:50)

11. Death Star (4:04)

12. Goodbye To All That (3:48)

13. Sugar (7:37)

14. The Ascension (5:56)

15. America (12:30)

Foto de portada: Prensa.